İşte Sancaktepe Futbol Kulübü - Hekimoğlu Trabzon SK maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Sancaktepe Futbol Kulübü - Hekimoğlu Trabzon SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında 15 Temmuz Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE KARGIN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 15 Temmuz Stadyumu
Sancaktepe Futbol Kulübü: Mehmet Abdullah Çoban, Davıd Deniz Kılınç, Melık Derın, Alaattin Hamza Ok, Can Erdem, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Recep Burak Yılmaz, Ogün Bayrak, Emre Satılmış, Erhan Şentürk, İrfan Akgün
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hekimoğlu Trabzon SK: Gökhan Köstereli, Miraç Acer, Maksut Taşkıran, Taha Gür, Hakan Yavuz, Talha Yazgan, Musa Caner Aktaş, Bahadır Erol, Taha Balcı, Volkan Altınsoy, Murat Cem Akpınar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EMRE KARGIN, UĞUR ERDOĞAN, TOLGA ÖZCAN, ÖNDER TURGAY DEMİRDAK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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