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İşte Sancaktepe Futbol Kulübü - Hekimoğlu Trabzon SK maçında ilk 11'ler
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İŞTE SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ - HEKİMOĞLU TRABZON SK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sancaktepe Futbol Kulübü - Hekimoğlu Trabzon SK maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Sancaktepe Futbol Kulübü ile Hekimoğlu Trabzon SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sancaktepe Futbol Kulübü - Hekimoğlu Trabzon SK maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Sancaktepe Futbol Kulübü - Hekimoğlu Trabzon SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında 15 Temmuz Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE KARGIN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 15 Temmuz Stadyumu

Sancaktepe Futbol Kulübü: Mehmet Abdullah Çoban, Davıd Deniz Kılınç, Melık Derın, Alaattin Hamza Ok, Can Erdem, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Recep Burak Yılmaz, Ogün Bayrak, Emre Satılmış, Erhan Şentürk, İrfan Akgün

Teknik Direktör:

Hekimoğlu Trabzon SK: Gökhan Köstereli, Miraç Acer, Maksut Taşkıran, Taha Gür, Hakan Yavuz, Talha Yazgan, Musa Caner Aktaş, Bahadır Erol, Taha Balcı, Volkan Altınsoy, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE KARGIN, UĞUR ERDOĞAN, TOLGA ÖZCAN, ÖNDER TURGAY DEMİRDAK

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