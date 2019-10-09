﻿
Manisa Futbol Kulübü - 1922 Konyaspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - 1922 KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisa Futbol Kulübü - 1922 Konyaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile 1922 Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

99 Okunma

Manisa Futbol Kulübü - 1922 Konyaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile 1922 Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YALÇIN TAŞKINFURAT yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

Manisa Futbol Kulübü: Mustafa Çakır, Salih Zafer Kurşunlu, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Zahit Fındık, Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Dilaver Güçlü, Oğuz Kocabal, Ömer Kahveci

Teknik Direktör:

1922 Konyaspor: Seydi Kayasoy, Ahmet Önay, Yılmaz Kılıç, Nurettin Çağlar, Samet Bulut, Alpay Cin, Celal Hanalp, İsmet Yumakoğulları, Doğan Can Gölpek, Alper Kadir Duruk, Kadir Kaan Özdemir

Teknik Direktör:

Hakem: YALÇIN TAŞKINFURAT, ARMAĞAN ÇEKİNMEZ, BERKAY DABAN, AYKUT SERGİN

﻿

İşte Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler
1922 Konyaspor - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1922 Konyaspor - Afjet Afyonspor
Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü
İşte Tarsus İdman Yurdu - 1922 Konyaspor maçında ilk 11'ler
Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿