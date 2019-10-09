Manisa Futbol Kulübü - 1922 Konyaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü ile 1922 Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YALÇIN TAŞKINFURAT yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
Manisa Futbol Kulübü: Mustafa Çakır, Salih Zafer Kurşunlu, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Zahit Fındık, Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Dilaver Güçlü, Oğuz Kocabal, Ömer Kahveci
Teknik Direktör:
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1922 Konyaspor: Seydi Kayasoy, Ahmet Önay, Yılmaz Kılıç, Nurettin Çağlar, Samet Bulut, Alpay Cin, Celal Hanalp, İsmet Yumakoğulları, Doğan Can Gölpek, Alper Kadir Duruk, Kadir Kaan Özdemir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YALÇIN TAŞKINFURAT, ARMAĞAN ÇEKİNMEZ, BERKAY DABAN, AYKUT SERGİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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