Kırklarelispor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Kırklarelispor - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERKAN ENGİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kırklareli Atatürk
Kırklarelispor: Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, Malik Karaahmet, İbrahim Demir, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Yaser Yıldız, Murat Gürbüzerol, Alim Harlak, Özgür Çelik, Şahin Şafakoğlu, Mahmut Bilir, Adem Koçak, Bertul Kocabaş, Bahri Can Avcı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERKAN ENGİN, SUAT GÜZ, MEHMET AKINCIK, SERKAN ÖNSAL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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