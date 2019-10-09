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Kırklarelispor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KIRKLARELİSPOR - SARIYER SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kırklarelispor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Kırklarelispor ile Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kırklarelispor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Kırklarelispor - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERKAN ENGİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kırklareli Atatürk

Kırklarelispor: Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, Malik Karaahmet, İbrahim Demir, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman

Teknik Direktör:

Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Yaser Yıldız, Murat Gürbüzerol, Alim Harlak, Özgür Çelik, Şahin Şafakoğlu, Mahmut Bilir, Adem Koçak, Bertul Kocabaş, Bahri Can Avcı

Teknik Direktör:

Hakem: ERKAN ENGİN, SUAT GÜZ, MEHMET AKINCIK, SERKAN ÖNSAL

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