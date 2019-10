Yiğiner'den flaş açıklama

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurul öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kulübün geçmişten gelen borçları olduğunu belirten Mehmet Yiğiner, "Hem borç ödeyip hem kulübü yaşatmak, yarışmacı bir takım kurmak bizi yordu. 2'nci Lig'de 5 yıl mücadele ettik, sonra 1'inci Lig'e çıktık. 1'inci Lig'de 1 yıl kaldık ve Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'de kalıcı olduk sıkıntılara rağmen. Bu seneye geldiğimizde; transfer yasağı olan tek takım biziz. Yapılandırmadan faydalanamadık. Gerekçe olarak sponsor bulmamız gerektiği söylendi" diye konuştu.



"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ VERİLEN VAATLER"



Yiğiner, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) 2 senedir kulübe sponsor olmadığını vurgulayarak, "MKE geçen sene ve bu sene sponsor olmadı. Kendi kulüpleri, kendilerinin kurucu oldukları bir takım ama olmayınca bizim bütçede ciddi sıkıntılar yaşadık, açıklar oluştu. Bunu biz kendi yönetimsel anlamda desteklerimizle götürmeye çalıştık. Bundan önceki yaptığımız genel kurulda da kulübe destek sağlayacak, ekonomik destek verecek kişilerin önünü açmak istedik. Fakat tabii vaatler verildi, şu kadar destek olacağız, bu kadar parayla geliyoruz diye bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bizim en büyük sıkıntımız vaatler ve temenniler" ifadelerini kullandı.



"KULÜBÜN ÖNÜNÜ AÇMA KARARI ALDIK"



Kulübün önünü açmak adına bir genel kurul daha yapma kararı aldıklarını dile getiren Başkan Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada da ekonomik durumu iyi olan, bu işe gönüllü, bu işi yapabilecek bir ekibi destekleyeceğimizi söyledik. Bu sözümüzün de arkasındayız. Gelsinler, kulübün kapısı açık. Ne destek olabileceklerse, maddi manevi ne yapabileceklerse söylesinler. Bizim kulüplerimizin birinci problemi geçmişten gelen borçlar. Geçmişten gelen borçlardan dolayı birçok kulüp ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Spor adamı yetiştirmek de çok zor. 2 gün öne Kayserispor Kulüp Başkanı istifa etti, Beşiktaş'ta Kulüp Başkanı Fikret Orman, bu şekilde devam edemeyeceğini, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini söyledi. Bana göre iki başkanımız da Türk futboluna değer katan insanlardı. Bu tür insanların da bir şekilde desteklenip, devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şahsımla ilgili bir şey demiyorum çünkü Türkiye'de belki de örneğimiz yoktur. 12 sene amatör kulüpte başkanlık yaptım, BAL liginde, 2'nci Lig'de, 1'inci Lig'de ve Süper Lig'de başkanlık yapmışım. Bize göre biz gerekli bilgi, beceri ve donanımlara ekip olarak sahibiz. Fakat geçmişten gelen borçlar bizi zor durumda bırakıyor."



"DEVAM EDİLİRSE 7 YIL ÖNCESİNE DÖNERİZ"



Mehmet Yiğiner bu şekilde devam edildiği takdirde sarı-lacivertli kulübün 7 yıl öncesine döneceğini belirterek, "Kulübün başarılı olabilmesi için, Başkent'in takımı, ciddi de bir taraftar kitlesi var, her şey güzel, bunun devam etmesi lazım. Yani bu şartlarda, sponsor bulmadan, yapılandırma yapılmadan devam etmemiz mümkün değil. Eğer devam edersek, ısrar edersek 7 yıl önceki durumumuza düşeriz. Bu kadar emeğe yazık olur. Biz egolarımızı bir kenara bırakacağız. Sadece buradaki amacımız; Ankaragücü'nün Avrupa kupalarında oynaması, Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve bunun için de her türlü iş birliğine varız. Bu genel kurul sürecinde bize ciddi anlamda destek gelmezse, ama bu MKE'den olur, yapılandırma olur, Büyükşehir Belediyesi'nden olur, çünkü onların da sözü vardı, eğer destek gelmezse net bir şekilde şunu söylüyorum; Göz göre göre kulübün kötüye gitmesine müsaade etmeyiz biz. Gerekeni yaparız, biz aday olmayız. Ama şu da bir gerçek ki, geçmişte bunlar da yaşandı, vaatlerle gelip, kulübü ne hale getirenler ortada. Biz de temkinli olacağız ama kapımız açık, aday olmak isteyen, yönetime girmek isteyen arkadaşlarımız gelirler kahve çay içeriz" dedi.



"YAPILANDIRMA VE SPONSOR OLURSA KULÜP AYAĞA KALKAR"



"A takımın daha güçlü olması için transfer yasağının kalkması lazım" diyen Yiğiner, "Bu da ekonomi ile olacak. Diğer kulüpleri görüyorsunuz, sponsorluk anlaşmaları yapıyorlar. Biz eşit şartlarda yarışmak istedik. Bu şartlarda yarışmazsın ki, zorlanıyoruz. Hakemlerin performansı belli, her zaman söylüyoruz, ligin çok altındalar. 5 futbolcumuz ayrıldı, yerine transfer yapamadık. Yapılandırma, sponsorluk olursa bu kulüp ayağa kalkar. Yönetime girmek isteyen, aday olmak isteyen arkadaşlarımız varsa gerekli evrakları bize teslim etsinler, üye yapalım. Engelleme asla olmaz, bizim tek derdimiz Ankaragücü'nü yaşatmak" şeklinde konuştu.



"ADAY OLACAK EKİBİ DESTEKLERİZ"



Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner camia olarak kulübe maddi manevi destek verilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu şehir bizim şehrimiz, bu takım bizim takımımız. Hep beraber ekmeğini yediğimiz, doğup büyüdüğümüz şehrimizin takımına maddi manevi destek olacağız. Bizim yönetimimizde kulübün ekonomik sorunları çözülecekse, devam ederiz ama bu süre zarfında gerekli anlaşmaları yapamaz, transfer yasağını kaldıramazsak, gerekli ekonomik desteği bulamazsak biz aday olmayız. Aday olacak ekibi destekleriz. Bu kulüp herkesin kulübü. İlla biz varsak destekleriz gibi söylemleri geçmişte de gördük. Bu kulüp, tüm Ankaralılara mal olmuş asırlık bir çınar. Bizim istediğimiz, insanların stada geldiğinde çocuklarıyla eşiyle mutlu olması. Bu huzursuz kaos ortamının bir an önce son bulması lazım. Bu olağanüstü genel kurulu camia olarak iyi değerlendirelim."

(DHA)