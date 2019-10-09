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Yozgatspor 1959 FK - Modafenspor maç kadroları belli oldu...
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YOZGATSPOR 1959 FK - MODAFENSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yozgatspor 1959 FK - Modafenspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Modafenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yozgatspor 1959 FK - Modafenspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Modafenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Yozgat Bozok Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ENES KANPARA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yozgat Bozok Stadı

Yozgatspor 1959 FK: Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Aytaç Deniz, Uğur Erdoğan, Hamdi Tayfun Yılmaz, Göksal Özkara, Okan Özdilek, Kasım Ulus, Anıl Merthan Kurt, Osman Paşa Zorlu

Teknik Direktör:

Modafenspor: Hasan Ozan Girgin, Ceyhun Yelkenci, Emre Dalgalıdere, Mehmet Burak Yılmaz, Onur Demir, Umut Uysal, Vedat Karakuş, Özgür Ortaç, Doğan Zincir, Gökhan Karataş, Emre Bayraktarbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: ENES KANPARA, YUNUS DOĞAN, ERDİ ABDULMECİT SAYAR, TOLGA TUNA

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