Altındağ Belediyespor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Altındağ Belediyespor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Çubuk İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem GÖKHAN ALKAYALAR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Çubuk İlçe
Altındağ Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Burak Balaban, Bayram Can Alyurt
Teknik Direktör:
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Bayrampaşa: Hüseyin Güngör, Halil Uysal, Bünyamin Balat, İbrahim Can Köse, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Mertcan Aktaş, Taner Yıldız, Selim Şahin, Veysel Sapan, Hıfsullah İsmail Erdoğan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: GÖKHAN ALKAYALAR, MEHMET VARGÜN, ANIL KÜÇÜKKARACA, CANSU TİRYAKİ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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