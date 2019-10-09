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Altındağ Belediyespor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...
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ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - BAYRAMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altındağ Belediyespor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Altındağ Belediyespor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altındağ Belediyespor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Altındağ Belediyespor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Çubuk İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem GÖKHAN ALKAYALAR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Çubuk İlçe

Altındağ Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Burak Balaban, Bayram Can Alyurt

Teknik Direktör:

Bayrampaşa: Hüseyin Güngör, Halil Uysal, Bünyamin Balat, İbrahim Can Köse, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Mertcan Aktaş, Taner Yıldız, Selim Şahin, Veysel Sapan, Hıfsullah İsmail Erdoğan

Teknik Direktör:

Hakem: GÖKHAN ALKAYALAR, MEHMET VARGÜN, ANIL KÜÇÜKKARACA, CANSU TİRYAKİ

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