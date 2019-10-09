İşte Düzcespor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 14:30'da başlayacak Düzcespor - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUNÇ ÖZDEMİR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Düzce 18 Temmuz
Düzcespor: İbrahim Karaca, Doğancan Kılıç, Atilla Aybars Garhan, M.Emir Yıldırım, Burak Koçer, Abdulsamet Can, Güney Polat, Ahmet Maran, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız
Teknik Direktör:
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Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TUNÇ ÖZDEMİR, GÖKHAN YÜKSEL, CİHAD BUYURGAN, BERKAN GÜLER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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