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İşte Düzcespor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE DÜZCESPOR - SULTANBEYLİ BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Düzcespor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Düzcespor ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Düzcespor - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 14:30'da başlayacak Düzcespor - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUNÇ ÖZDEMİR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Düzce 18 Temmuz

Düzcespor: İbrahim Karaca, Doğancan Kılıç, Atilla Aybars Garhan, M.Emir Yıldırım, Burak Koçer, Abdulsamet Can, Güney Polat, Ahmet Maran, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız

Teknik Direktör:

Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem

Teknik Direktör:

Hakem: TUNÇ ÖZDEMİR, GÖKHAN YÜKSEL, CİHAD BUYURGAN, BERKAN GÜLER

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