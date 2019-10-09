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Çankaya FK - Manisaspor maç kadroları belli oldu...
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ÇANKAYA FK - MANİSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çankaya FK - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Çankaya FK ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çankaya FK - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Çankaya FK ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ÖZGÜR REHA ALICI yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara Ostim

Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, Mert Kurt, Mutlu İlengöz, Salih Sarıkaya, Mehmet İncebacak, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Cemre Atmaca, Ahmet Eren

Teknik Direktör:

Manisaspor: Deniz Çörtlen, Yusuf Tekin, Burak Can Balcı, Bayram Büstaç, Cevdet Enes Varbil, Atakan Cidam, Okan Uğurlu, Berk Cambaz, İlkay Gül, Samed Can Kaçar, Fatih Uludağ

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZGÜR REHA ALICI, YUNUS YILDIZ, NEZİHİ AYTAR, ALİ EMİR YOLCU

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