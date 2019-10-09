﻿
Erzin Spor - 68 Aksaray Belediye Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ERZİN SPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Erzin Spor - 68 Aksaray Belediye Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Erzin Spor ile 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

85 Okunma

Erzin Spor - 68 Aksaray Belediye Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Erzin Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERDEM DEMİRTAŞ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı

Erzin Spor: Emrah Günaydın, Emre Baysal, Nureddin Ersoy, Taylan Özgün, Ali Sinan Gayla, Timur Bayram Özgöz, Mertcan Erdem, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör, Sefa Aktepe

Teknik Direktör:

68 Aksaray Belediye Spor: Serhat Velioğlu, Ömer Çiçek, Berkay Can, Bora Yılmaz, İlyas Ekiz, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Koca, İbrahim Konuksever, Vehbi Furkan Yıldırım, Engin Tuna, Yusuf Avcılar

Teknik Direktör:

Hakem: ERDEM DEMİRTAŞ, ARDA DARCAN, TOLGA ATASOY, RAHMİ FATİH ANT

﻿

İşte Anagold 24Erzincanspor - Erzin Spor maçında ilk 11'ler
68 Aksaray Belediye Spor - Çankaya FK
Anagold 24Erzincanspor - Erzin Spor
İşte Cİ Group Buca - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler
Erzin Spor - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...
Erzin Spor - Şile Yıldızspor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿