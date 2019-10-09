Erzin Spor - 68 Aksaray Belediye Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:30'da başlayacak Erzin Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERDEM DEMİRTAŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı
Erzin Spor: Emrah Günaydın, Emre Baysal, Nureddin Ersoy, Taylan Özgün, Ali Sinan Gayla, Timur Bayram Özgöz, Mertcan Erdem, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör, Sefa Aktepe
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
68 Aksaray Belediye Spor: Serhat Velioğlu, Ömer Çiçek, Berkay Can, Bora Yılmaz, İlyas Ekiz, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Koca, İbrahim Konuksever, Vehbi Furkan Yıldırım, Engin Tuna, Yusuf Avcılar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERDEM DEMİRTAŞ, ARDA DARCAN, TOLGA ATASOY, RAHMİ FATİH ANT
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.