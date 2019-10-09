İşte Serik Belediyespor - Artvin Hopaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:30'da başlayacak Serik Belediyespor - Artvin Hopaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Serik İsmail Oğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı CAN CENGİZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Serik İsmail Oğan
Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Kaan Dorak, Sefa Durmuş, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Doğancan Aynacı, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Güven Güneri
Teknik Direktör:
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Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Yunus Emre Çabuker, Ahmet Tuna Akıl, Kaan Uykur, Eşref Koçak, Arif Güner, Furkan Tuşik, Hasan Gündoğdu, Bilal Çebi, Salim Uzun, Hakan Doğru
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CAN CENGİZ, SÜLEYMAN YAVAŞOĞLU, UĞUR AYDOĞDU, MUHAMMED OĞULCAN MALKOÇ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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