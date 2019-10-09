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İşte Serik Belediyespor - Artvin Hopaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SERİK BELEDİYESPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Serik Belediyespor - Artvin Hopaspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Serik Belediyespor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Serik Belediyespor - Artvin Hopaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:30'da başlayacak Serik Belediyespor - Artvin Hopaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Serik İsmail Oğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı CAN CENGİZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Serik İsmail Oğan

Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Kaan Dorak, Sefa Durmuş, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Doğancan Aynacı, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Güven Güneri

Teknik Direktör:

Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Yunus Emre Çabuker, Ahmet Tuna Akıl, Kaan Uykur, Eşref Koçak, Arif Güner, Furkan Tuşik, Hasan Gündoğdu, Bilal Çebi, Salim Uzun, Hakan Doğru

Teknik Direktör:

Hakem: CAN CENGİZ, SÜLEYMAN YAVAŞOĞLU, UĞUR AYDOĞDU, MUHAMMED OĞULCAN MALKOÇ

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