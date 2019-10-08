Etimesgut B. - Ankara DS derbisi öncesi dev buluşma

Etimesgut Belediyespor - Ankara Demirspor derbisi Çarşamba saat 14:30'da...

Etimesgut Belediyespor - Ankara Demirspor derbisi öncesi iki takımın teknik adamları ve takım kaptanlarını Klasspor Tv bir araya getirdi. Klasspor Tv genel yayın yönetmeni Bülent Atlas, derbi öncesi iki takımın karşılıklı duygu ve düşüncelerini sordu.

Centilmence bir maç geçsin

Etimesgut Belediyespor Teknik Direktörü Adnan Şentürk; "Süper lig'de de aynı durumları yaşadım daha önce ama uzun yıllardır yapılmıyordu. Ankara'da iki takımı bir araya getirdiğin için Klasspor Tv'ye teşekkür ederim. Ankara futboluna hareketlilik kazandırıyorsunuz. Ankara Demirspor, benim 2 sene önce çalıştığım çok güzide bir kulüp. Etimesgut Belediyespor ise geleceğin takımı. Önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlerde olacak. Seneye tesislerimiz de bitecek. Vizyon sahibi bir başkana sahibiz. Centilmence bir maç geçsin, dostluk kazansın. Ankara Demirspor, bu sene iyi organize olan bir takım. Etimesgut Belediyespor olarak biz bu sene şanssızlıklar yaşadık. Eminim rakibimizde yaşamıştır, çünkü Ankara takımlarının başına haksızlıklar gelir. İki takımında ligde iyi yerlerde olacağını düşünüyorum." dedi.

İki takım da haksızlığa uğradı

Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş ise derbiyle ilgili, "Hocama yüzde yüz katılıyorum. Yapılan program çok değerli ve Ankara futbolu adına teşekkür ederiz Klasspor Tv'ye. İkimizde Trabzonluyuz, ama senelerdir Ankara'dayız. Etimesgut'un haksızlığa uğradığını düşünüyorum geçen sezon. Adnan hoca, iki sezon önce bizde çalışmış bir hoca. Paraları çarçur etmemek lazım ve aynı haksızlıkları yaşadık. Hakem hatası oluyor bazen ve iki takımda bunları sıkça yaşadı. Türk oyuncusu yetiştiremiyoruz ve geleceği kazanamıyoruz. Daha çok Türk oyuncularını çıkarmak lazım. Rakibimiz Etimesgut, kurumsal bir takım ve başarılı olacağına inanıyorum Adnan hocanın. Dostluk kazansın diyelim, önemli olan kaza bela olmasın." vurgusu yaptı.

Celal Çırpanlı: Benim için ayrı önemi var

Ankara Demirspor futbolcusu Celal Çırpanlı, "Benim için ayrı önemi olan bir maç. Adnan hocam eski hocam, Etimesgut eski takımım. Eski takım arkadaşlarımla oynayacağım. Batuhan da benim eski takım arkadaşım, dilerim güzel bir maç geçsin." derken, Etimesgut Belediyespor futbolcusu Batuhan Tur ise, " Benim için de farklı bir maç olacak. Şanssızlıklar yaşadık bu sene bunu kırmak istiyoruz. Hacettepe2den tanıdığım arkadşlar olacak bu maçta. Uşak maçı defterini kapatıp galibiyet almak istiyoruz. Hakettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Celal ağabeyle Gençlerbirliği altyapısı ve Etimesgut'tan takım arkadaşıyız. Güzel, seyir zevki yüksek bir maç olsun" dedi.