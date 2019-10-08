Alt Ligler programında neler konuşuldu?

2. Lig beyaz grupta yer alan Hacettepespor ile ilgili; "Ligde ilk galibiyetlerini aldılar. Gençlerden kurulu ve dinamik bir takım. Bulunduğu yeri haketmiyor ve nitekim Sancaktepe gibi ekonomik olarak güçlü bir ekibi 1-0 yendiler. İlerleyen haftalarda daha iyi yerlerde olacaklar. Zonguldak Kömürspor ve Yeni Çorumspor maçları zor maçlar ama Avni Okumuş ile iyi bir hava yakalandı en azından iç sahada kolay kolay mağlup olmaz" denildi. Aynı grupta yer alan BAKspor kısmında, "Bakspor, dışarıya kapalı ama kendi içlerinde iletişimi yüksek bir takım. Rakibi boğan bir oyun yapıları var. 5 puanda olmaları yanıltmasın kimseyi. Pendik gibi güçlü bir ev sahibine yenildiler. Yeni Çorumspor bu hafta 2 Ankara takımıyla oynayacak. Tarsus İdman yurdu maçı kapalı kutu ama BAK bu maçlardan puanlar çıkarırsa kimse şaşırmasın" vurgusu yapıldı.

2. Lig kırmızı grupta yer alan Ankara Demirspor ve Etimesgut Belediyespor derbisi ile ilgili olarak; "Hafta içi Çarşamba günü derbi oynanacak. Klasspor tv olarak iki takım teknik direktörleri ve kaptanlarını bir araya getirdik. Etimesgut Belediyespor 8, Ankara Demirspor 10 puanda. Ankara Demirspor, Sivas Belediyespor'a şanssız ve hakem kararlarıyla yenildi. Etimesgut Belediyespor ise Uşak'a 1-0 kaybetti. İki takım adına da kazasız, dostane bir derbi olsun. Ev sahibi ekip Etimesgut Belediyespor ev sahibi olarak avantajlı." denildi.

3. lig 1. grupta oynayan Çankaya FK, "Yeni kurulan bir ekip olmasına rağmen bu hafta kazandılar ve 7 puana çıktılar. Trabzon'dan gelen 4-5 futbolcu var ve genelde sağ tarafı kullanıyorlar." vurgusu yapılırken, 3. grupta yer alan Altındağ Belediyespor ile ilgili de, "Altındağ, yetenekli oyunculardan kurulu bir ekip. 11 puandalar ve zirveyle 3 puanlık bir fark var. Maçlarını Çubuk'ta oynamalarına rağmen şu ana kadar bir handikap yaşamadılar ve bu hafta evlerinde ilk galibiyeti aldılar."

4 Ankara takımının bu hafta mağlup olmadığı BAL Ligi'nde ise, "4 Ankara takımı 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. TKİ 2. sıraya yerleşti ve 97'li genç oyuncuları var. Bağlumspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılara ve sezonu geç açmasına rağmen iyi gidiyorlar ve 4 puandalar. Çubukspor, evinde seyirci desteğini arkasına alan bir ekip ve bu hafta da deplasmanda 1 puan aldılar. Haymana Belediyespor, geçen sezon SAL Ligi'nde şampiyon olan takım, lige alışıyorlar ve lider Yunusemrespor'u devirdiler." denildi.