Haftanın Nabzı Gündemi Sarstı

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HAFTANIN NABZI GÜNDEMİ SARSTI

Klasspor Tv ekranlarında her pazartesi yayınlanan Haftanın Nabzı yine gündemi belirledi. Ankaragücü'nün kongre kararı ile ayrıntılar haberimizde...

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Ankaragücü'nün en büyük handikapı orta saha 

Klasspor Tv genel yayın yönetmeni Bülent Atlas ve eski teknik direktör Müjdat Yalman'ın hazırlayıp sunduğu Haftanın Nabzı programında; "Ankaragücü'nün en büyük handikapı orta saha. Gençlerbirliği galibiyeti rahat nefes aldırdı ama Sivas ters gelen bir ekipti ve kaybedildi. İlk yarı sonuna kadar maksimum puan toplanmalı, ama Ankaragücü'nde yorulan ve oyundan düşen bir orta saha bulunuyor" denildi. 

Ankaragücü'nün kongre süreci 

Sivasspor maçı öncesinde kongre kararı alan Ankaragücü'nün durumunun değerlendirildiği programda, "Mehmet Yiğiner, gücümüz var ama baskı ve yük var dedi. Siyasi baskı had safhada ve MKE desteklemiyor. Kulübün önünü açmalıyım. Metin Akyüz 1 aylık sürecin olduğunu söyledi. Yiğiner, Ağcabağ'ı istemiyor. Cemal Aydın'ın ise niyeti yok. Mehmet başkan, adayların projelerini sunmasını bekliyor. Sürpriz isim Osman Gazi Kandaş ve Kandaş, kesinlikle Yiğiner'in incitilmemesini istiyor. Kandaş'ın ismi sık duyulacak. Ama eğer Mehmet başkan aday olursa olmam dedi. Ağcabağ ise üye listelerinin verilmesini talep ediyor.  Cemal Aydın zamanında bırakarak kulübün önünü açtı. Kongre gerçek anlamda olacak." denildi. 

Gençlerbirliği'nin son durumu 

Gençlerbirliği ile ilgili programda, "Gençlerbiriği'nde herşey iyi gidiyor da neden gol atılamıyor. Galatasaray maçı kazanılsa şaşırmazdım. Pozisyona giriliyor ama takım bal yapmayan arı misali. Kaplan'ın açıklamaları tezat ve sürekli karın ağrısı, ateşi var futbolcuların diye bahane buluyor. Gençlerbirliği asıl kendi rakiplerini yenmeli. Zor maçlardan puan alınıyor ama artık önündeki 3 maç kendi rakipleriyle ve takımın geleceğini belirleyecek. Yeni kurulan takımların lige adaptesi zor oluyor" denildi. 

 

 
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