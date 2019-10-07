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C Blok yarın 20:00'da
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C BLOK YARIN 20:00'DA

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program yarın 20:00'da C Blok'ta

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Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta bu hafta Özhan Yüksel ve Gökhan Yüksel berabere bitip takımlara 1 puan kazandıran Gençlerbirliği - Galatasaray maçını konuşacaklar.

Gençlerbirliği'ni neler bekliyor?

Gençlerbirliği şanssızlığı nasıl yenecek?

Maçta hatalı pozisyonlar nelerdi?

Kadro konusunda Gençlerbirliği'nin ne gibi sıkıntıları var?

Hepsi yarın Klasspor TV'de sizlerle....

https://goo.gl/XaPmpu T

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