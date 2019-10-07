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Kongre kararı detaylarıyla Klasspor TV'de
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KONGRE KARARI DETAYLARIYLA KLASSPOR TV'DE

Kongre kararı detaylarıyla Klasspor TV'de

MKE Ankaragücü'nün verdiği kongre kararıyla ilgili merak edilen tüm detaylar sadece Klasspor TV'de Haftanın Nabzında...

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"Osman Gazi Kandaş ismi çok konuşulacak."

MKE Ankaragücü'nde son zamanlarda taraftarla yönetim arasında gerilim tırmanmış ve tansiyonlar yüksekti. MKE Ankaragücü Yönetimi geçtiğimiz günlerde kongre kararı aldığını web sitesi üzerinden duyurmuş ve karar ilk olarak Klasspor'da yayınlanmıştı. Klasspor TV'de bu hafta o kongrenin ayrıntıları konuşuldu. Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ile Gazateci Müjdat Yalman'ın hazırlayıp sunduğu Haftanın Nabzı'nda bu hafta merak edilen kongrenin ayrıntıları Atlas tarafından Klasspor TV izleyicileriyle paylaşıldı.

 Atlas, " Sivasspor maçı öncesi kongre kararı alındı. Mehmet Yiğiner, "Gücümüz var; ama baskı ve yük altındayız. Siyasi baskı hat safhada, MKE yeterince desteklemiyor. Kulübün önünü açmak zorundayım." dedi. Mehmet Başkan, 1 aylık sürecin olduğunu söyledi. Kimseden destek gelmiyor. Ankaragücü büyük bir maddi abluka altına alınmış durumda, sponsor olunmuyor. Siyasetin bu kadar Ankaragücü'nün içinde olması kulüpler için sıkıntı. Ankaragücü'nün bu borcu da bir yerde siyasetten kaynaklı.  Osman Gazi Kandaş'ın adı ön plana çıkıyor ve yakında bu isim çok konuşulacak.  Kandaş, Mehmet Başkan adaysa ben aday olmam diyor.  " ifadelerini kullandı.
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Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
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