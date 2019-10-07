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Murat Ağcabağ'dan açıklama
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MURAT AĞCABAĞ'DAN AÇIKLAMA

Murat Ağcabağ'dan açıklama

Ankaragücü'nde olağanüstü kogre kararı alınması sonrası başkan adaylarından Murat Ağcabağ'dan açıklama geldi.

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Murat Ağcabağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Kamuoyuna;
"Alınan olağanüstü kongre kararının ardından sürece dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Önceliğimiz söz verdiğimiz ve her fırsatta ifade ettiğimiz gibi MKE Ankaragücü’nün menfaatleridir. Mevcut başkan Mehmet Yiğiner’in kulüp resmi sitesinde bizim sloganlarımızı birebir aynı şekilde kullanarak “Daha güçlü Ankaragücü” için ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamın sona ermesi adına kongre kararını açıklaması oldukça yerindedir. Kulübümüzün daha fazla yıpranmaması adına, herkesi sağduyulu davranmaya ve sukunet içinde çözüm odaklı hareket etmeye davet ediyoruz.

Mevcut başkan Mehmet Yiğiner’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, camianın tamamına yakınından ve kulübümüze katkı koyabilecek tüm kesimlerden aldığımız destekle, Ankaragücü’ne maddi manevi hizmet edecek ekibimizi oluşturan değerli iş insanlarının kulüp üyeliği yollarının açılması ve mevcut delege listesinin tarafımıza verilmesi halinde genel kurulda aday olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarım." açıklamaları yapıldı.  

 
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