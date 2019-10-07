BAL Ligi puan durumu

Ankara takımları Bölgesel amatör lig 6. grupta 3 hafta sonunda Ankara TKİ 6, Keçiören Bağlumspor ve Çubukspor 4, Haymana Belediyespor ise 3 puanda. 3. hafta maçlarında Ankara takımları 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Çubukspor ise haftayı beraberlikle kapadı. Haymana Belediyespor ise zirvede yer alan Eskişehir Yunusemrespor'u devirerek rakibini liderlikten etti.
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