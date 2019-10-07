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Floyd'tan dikkat çeken paylaşım
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FLOYD'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Floyd'tan dikkat çeken paylaşım

Gençlerbirliği oyuncusu Ayite Floyt, Galatasaray maçında ekranlara yansıyan bir görüntüyü nüktedan bir yorumla twitter hesabından paylaştı.

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 Gençlerbirliği oyuncusu Ayite Floyt, Galatasaray maçında ekranlara yansıyan sarı kırmızı formalı Mariano'nun kendisine karşı gösterdiği sportmenlik dışı hareketinin videosunu twitter hesabından  nüktedan bir yorumla paylaşarak Mariano'nun kendisini de etiketledi.  Floyt'un "Biz iyiyiz kardeşim ama bu kadar agresif olma" notuyla paylaştığı twit, 3,8 B beğeni ve 513 retweet aldı.
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