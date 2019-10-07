Floyd'tan dikkat çeken paylaşım

Gençlerbirliği oyuncusu Ayite Floyt, Galatasaray maçında ekranlara yansıyan sarı kırmızı formalı Mariano'nun kendisine karşı gösterdiği sportmenlik dışı hareketinin videosunu twitter hesabından nüktedan bir yorumla paylaşarak Mariano'nun kendisini de etiketledi. Floyt'un "Biz iyiyiz kardeşim ama bu kadar agresif olma" notuyla paylaştığı twit, 3,8 B beğeni ve 513 retweet aldı.