﻿
Alt Ligler yarın 15:00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALT LİGLER YARIN 15:00'DA

Alt Lig maçlarının konuşulduğu program "Alt Ligler" yarın 15:00 'te Ankaralı futbolseverler için Klasspor TV'de

176 Okunma

1.Lig, 2. Lig , 3. Lig maçlarının konuşulduğu program "Alt Ligler" Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin sunumuyla yarın 15:00 'te Ankaralı futbolseverler için Klasspor TV'de. 

Kaçırmayın...

ETİKETLER
C Blok yarın 20:00'da
Kongre kararı detaylarıyla Klasspor TV'de
Murat Ağcabağ'dan açıklama
BAL Ligi puan durumu
Floyd'tan dikkat çeken paylaşım
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿