Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da

Haftanın Nabzı’nda bu hafta Ankara takımları bu hafta neler yaptı? Ankaragücü neden kongreye gidiyor? Ankaragücü’nde sürpriz başkan adaylarını ilk kez bu programda öğreneceksiniz. Mehmet Yiğiner gerçekten başkanlığı bırakıyor mu? Gençlerbirliği galibiyete hasret. 7 haftada alınan 3 puan sonrası kırmızı siyahlılarda neler yaşanıyor? Teknik Direktör değişikliği olacak mı? Süper ve 1’nci ligin tek yenilgisiz takımı Keçiörengücü’nde başarının sırrı ne? Osmanıspor’da neler yaşanıyor? Bülent Atlas’ın hazırladığı usta teknik direktör Müjdat Yalman’ın yorumladığı haftanın nabzı bugün saat 20:00’da Klasspor TV ekranlarında…