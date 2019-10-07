Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da

Haftanın Nabzı’nda bu hafta Ankara takımları bu hafta neler yaptı? Ankaragücü neden kongreye gidiyor? Ankaragücü’nde sürpriz başkan adaylarını ilk kez bu programda öğreneceksiniz. Mehmet Yiğiner gerçekten başkanlığı bırakıyor mu? Gençlerbirliği galibiyete hasret. 7 haftada alınan 3 puan sonrası kırmızı siyahlılarda neler yaşanıyor? Teknik Direktör değişikliği olacak mı? Süper ve 1’nci ligin tek yenilgisiz takımı Keçiörengücü’nde başarının sırrı ne? Osmanıspor’da neler yaşanıyor? Bülent Atlas’ın hazırladığı usta teknik direktör Müjdat Yalman’ın yorumladığı haftanın nabzı bugün saat 20:00’da Klasspor TV ekranlarında…
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.