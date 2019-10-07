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BAL Ligi'nde Ankara takımları sevindirdi
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BAL LİGİ'NDE ANKARA TAKIMLARI SEVİNDİRDİ

BAL Ligi'nde Ankara takımları sevindirdi

Bölgesel amatör lig'de mücadele eden 4 Ankara takımı bu hafta başarılı sonuçlar elde etti.

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Keçiören Bağlumspor, Ankara TKİ, Haymana Belediyespor maçlarını kazanırken, Çubukspor ise deplasmanda berabere kaldı. 

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup - 3. Hafta

 Safranbolu İlçe Sahası    Yaylacık Gençlikspor0 - 2 Keçiören Bağlumspor

 Eskişehir Teknik Üni.Sahası  Anadolu Üniversitesi0 - 2 Kırıkkale B.Anadoluspor

 Yenimahalle Hasan Doğan  Ankara TKİ 2 - 0 Beyköy Belediyespor

 Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu K.Ereğli Belediyespor 2 - 0 Devrek Belediyespor

 Şıralık 2 Nolu Saha Çilimli Belediyespor 0 - 0 Çubukspor Futbol A.Ş

 Karaçayır Çim Saha Göynük Belediyespor 1 - 1 Bartınspor

 Haymana İlçe Sahası Haymana Belediyespor 1 - 0 Eskişehir Yunusemrespor

 

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