BAL Ligi'nde Ankara takımları sevindirdi

Keçiören Bağlumspor, Ankara TKİ, Haymana Belediyespor maçlarını kazanırken, Çubukspor ise deplasmanda berabere kaldı.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup - 3. Hafta
Safranbolu İlçe Sahası Yaylacık Gençlikspor0 - 2 Keçiören Bağlumspor
Eskişehir Teknik Üni.Sahası Anadolu Üniversitesi0 - 2 Kırıkkale B.Anadoluspor
Yenimahalle Hasan Doğan Ankara TKİ 2 - 0 Beyköy Belediyespor
Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu K.Ereğli Belediyespor 2 - 0 Devrek Belediyespor
Şıralık 2 Nolu Saha Çilimli Belediyespor 0 - 0 Çubukspor Futbol A.Ş
Karaçayır Çim Saha Göynük Belediyespor 1 - 1 Bartınspor
Haymana İlçe Sahası Haymana Belediyespor 1 - 0 Eskişehir Yunusemrespor
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.