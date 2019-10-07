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Ankaragücü en az pozisyona giren takım
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ANKARAGÜCÜ EN AZ POZİSYONA GİREN TAKIM

Ankaragücü en az pozisyona giren takım

MKE Ankaragücü, OPTA verilerine göre Süper Lig'de 7 hafta sonunda en az pozisyona giren takım oldu.

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Süper lig'de 7 maç sonunda sadece 8 pozisyona girebilen MKE Ankaragücü, sadece 6 gol atabildi ve kalesinde 11 gol gördü.     

 

 

 
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