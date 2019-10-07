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Gençlerbirliği'nden 2 futbolcu Ümit Milli takımda
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN 2 FUTBOLCU ÜMİT MİLLİ TAKIMDA

Gençlerbirliği'nden 2 futbolcu Ümit Milli takımda

Gençlerbirliği'nde milli sevinç... Rahmetullah ve Berat Ümit milli takıma seçildiler.

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Ümit Milli Takımı'nın Avusturya maçı aday kadrosuna genç futbolcular Berat Ayberk Özdemir ve Rahmetullah Berişbek çağrıldı.
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