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Fabricio 4 hafta yok!
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FABRİCİO 4 HAFTA YOK!

Fabricio 4 hafta yok!

Gençlerbirliği'nde, Galatasaray maçında sakatlanan Fabricio Baiano, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Gençlerbirliği - Galatasaray maçının ilk yarısında yaşadığı kas problemi nedeniyle maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Fabricio Baiano'nun Ankara Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR incelemesinde sol uyluk kas grubunda ikinci dereceden yırtık ve buna bağlı kanama saptandığı belirlendi.  Gençlerbirliği Sağlık Ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre başarılı futbolcunun en az 4 hafta süreyle takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Fabricio'nun tedavisine Gençlerbirliği Sağlık Ekibi tarafından dün itibariyle başlanmış olup, geçmiş olsun dileklerimizle bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

 
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