Keçiörengücü Süper lig ve 1. lig'de namağlup tek ekip

Tek namağlup takım Keçiörengücü
Keçiörengücü, 7 haftası sona eren Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları arasında henüz mağlubiyet almayan tek ekip oldu. 6 hafta sonunda Süper lig'de Aytemiz Alanyaspor, bu hafta Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak bu ünvanını yitirdi. 1. lig'de ise Adana Demirspor, kendi evinde Menemen Belediyespor'a 1-0 yenilerek namağlup ünvanını kaybetti. Keçiörengücü ise İstanbulspor deplasmanında aldığı 1-1 beraberlikle 7 hafta sonunda mağlup olmamış oldu. Keçiörengücü, 7 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlikle 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Aynı zamanda başkent temsilcisi, Aktepe stadyumu'nda oynadığı son 29 karşılaşmada da rakiplerine boyun eğmedi.
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