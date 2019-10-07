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Keçiörengücü Süper lig ve 1. lig'de namağlup tek ekip
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KEÇİÖRENGÜCÜ SÜPER LİG VE 1. LİG'DE NAMAĞLUP TEK EKİP

Keçiörengücü Süper lig ve 1. lig'de namağlup tek ekip

Keçiörengücü, Süper lig ve 1. lig takımları arasında henüz mağlubiyet yüzü görmeyen tek ekip oldu.

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Tek namağlup takım Keçiörengücü 

Keçiörengücü, 7 haftası sona eren Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları arasında henüz mağlubiyet almayan tek ekip oldu. 6 hafta sonunda Süper lig'de Aytemiz Alanyaspor, bu hafta Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak bu ünvanını yitirdi. 1. lig'de ise Adana Demirspor, kendi evinde Menemen Belediyespor'a 1-0 yenilerek namağlup ünvanını kaybetti. Keçiörengücü ise İstanbulspor deplasmanında aldığı 1-1 beraberlikle 7 hafta sonunda mağlup olmamış oldu. Keçiörengücü, 7 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlikle 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Aynı zamanda başkent temsilcisi, Aktepe stadyumu'nda oynadığı son 29 karşılaşmada da rakiplerine boyun eğmedi. 

 

 
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