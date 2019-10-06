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OGM Ormanspor 81- 86 Teksüt Bandırma
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OGM ORMANSPOR 81- 86 TEKSÜT BANDIRMA

OGM Ormanspor 81- 86 Teksüt Bandırma

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'inin 2'inci haftasında gerçekleşen OGM Ormanspor - Teksüt Bandırma maçında OGM Ormanspor çok az bir farkla mağlup oldu.

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Tahincioğlu Süper Lig'inin 2'inci haftasında OGM Ormanspor, Teksüt Bandırma'yı evinde ağırladı. Ankara Arena'da yapılan karşılaşmada OGM Ormanspor, 5 puan farkla Teksüt Bandırma'ya mağlup oldu. Maç 81 - 86 sonlandı.

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, Serhat Büker

Periyotlar: 1P: 22 – 23  2P: 21 – 18  3P: 23 – 25  4P: 15 – 20  MS: 81 – 86

OGM Ormanspor: Elmedin Kikanovic 30 sayı, 5 ribaund; Dorukhan Engindeniz 7 sayı, 2 ribaund; Cevher Özer 24 sayı, 8 ribaund; Christopher Warren 10 sayı, 4 asist; Charlon Kloof 4 ribaund; Caner Ercan 8 sayı, 2 asist; Luka Babic 2 sayı, 7 ribaund.

TEKSÜT Bandırma BK: Jaime Smith 17 sayı, 2 asist; Omar Prewitt 12 sayı, 6 ribaund; Emanuel Terry 15 sayı, 12 ribaund; Tyler Kalinoski 10 sayı, 6 ribaund; Rıdvan Öncel 18 sayı, 5 ribaund; Şehmus Hazer 9 sayı, 4 ribaund; Ian Hummer 5 sayı, 3 ribaund.
 

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