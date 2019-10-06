OGM Ormanspor 81- 86 Teksüt Bandırma

Tahincioğlu Süper Lig'inin 2'inci haftasında OGM Ormanspor, Teksüt Bandırma'yı evinde ağırladı. Ankara Arena'da yapılan karşılaşmada OGM Ormanspor, 5 puan farkla Teksüt Bandırma'ya mağlup oldu. Maç 81 - 86 sonlandı.
Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, Serhat Büker
Periyotlar: 1P: 22 – 23 2P: 21 – 18 3P: 23 – 25 4P: 15 – 20 MS: 81 – 86
OGM Ormanspor: Elmedin Kikanovic 30 sayı, 5 ribaund; Dorukhan Engindeniz 7 sayı, 2 ribaund; Cevher Özer 24 sayı, 8 ribaund; Christopher Warren 10 sayı, 4 asist; Charlon Kloof 4 ribaund; Caner Ercan 8 sayı, 2 asist; Luka Babic 2 sayı, 7 ribaund.
TEKSÜT Bandırma BK: Jaime Smith 17 sayı, 2 asist; Omar Prewitt 12 sayı, 6 ribaund; Emanuel Terry 15 sayı, 12 ribaund; Tyler Kalinoski 10 sayı, 6 ribaund; Rıdvan Öncel 18 sayı, 5 ribaund; Şehmus Hazer 9 sayı, 4 ribaund; Ian Hummer 5 sayı, 3 ribaund.
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