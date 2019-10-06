Rıza Çamlıbay'dan maç sonrası açıklama

Çalımbay, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Maçın başında da şanssız bir gol yedik. Futbolda bu olabiliyor. Süre çok olduğu için onu telafi etme şansımız vardı ve biz de onu telafi ettik. İyi bir galibiyet aldık, iyi mücadele ettik. Zaman zaman çok iyi oynadık. İyi pozisyonlarımız oldu. Biz yeni bir takımız, yeni arkadaşlarımız var ve halen hazır olmayan arkadaşlarımız var. Sakatlarımız var buna rağmen çok iyi bir hava ve arkadaşlık yakaladık. Bunu da sahaya yansıtmaya çalışıyoruz." dedi.
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