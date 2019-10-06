Yiğiner’den maç sonu açıklamaları

Hakemlerin Lig’in çok altında olduğunu söyleyen Yiğiner, “Kısıtlı bir kadromuz var. Amacımız en kötü beraberlikti. Becerebilirsek 3 puan almaktı. Maça iyi başladık, oyunu tuttuk ve gol de attık. Daha sonra elle oynama ve VAR’a gidilmeme olayları oldu. Her hafta aynısını yaşıyoruz. Yediğimiz ikinci golde bir faul vardı. Bu maç 2- 1 bitecek gibi görünüyordu. İkinci golü defansı boş bıraktığımız için yedik. Süper Lig’de transfer yasağı olan, yapılandırması olmayan sadece biziz. Kadro derinliğimiz yok .” ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası’ndan iyi haberler beklediği temennisinde bulunan Yiğiner, “İnşallah Ziraat Bankası’ndan iyi haberler gelir ve devre arasında kadroyu daha iyi hale getiririz. Takımımı kutluyorum mücadele ettiler.” dedi.

Yiğiner, dün alınan kongre kararı ile ilgili de şunları söyledi: “Alt yapı tesislerimizin bile protokolü imzalanmadı. Alt yapı futbolcularımızı başka sahalarda oynuyor. Eğer kulübün maddi sıkıntılarını 1 aylık süreç içinde çözemezsek ve gerekli desteği alamazsak yöneticilik yapmamız anlamsız olur. Biz de gereğini yapacak cesaret var. Bu takıma 7 yıl emek verildi. Bitti denilen kulüp, Süper Lig’e geldi. Ama gereken desteği bulamadık. Bu kulübü ileriye taşıyacak ekip olursa görevi devrederiz. Talip olanın ekonomik durumu iyi olmalı ve bilgi, becerisi yeterli olmalı. Mühim olan MKE Ankaragücü’nün kazanması”