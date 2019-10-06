Osmanlıspor 0-1 Hatayspor

Osmanlıspor, Hatay'a boyun eğdi

Osmanlıspor, Hatayspor'a Gökhan Karadeniz'in 45+1'de attığı gol ile 1-0 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı. Konuk ekip Hatayspor ise 14 puanla 2. sıraya yerleşti. Osmanlıspor'da 45+3'de Hasan Kılıç ve 81'de Beykan Şimşek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve başkent ekibi maçı 9 kişi tamamladı.