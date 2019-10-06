﻿
Osmanlıspor 0-1 Hatayspor
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR 0-1 HATAYSPOR

Osmanlıspor 0-1 Hatayspor

Osmanlıspor, TFF 1.lig'de 7. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

235 Okunma

Osmanlıspor, Hatay'a boyun eğdi 

Osmanlıspor, Hatayspor'a Gökhan Karadeniz'in 45+1'de attığı gol ile 1-0 mağlup oldu ve 10 puanda kaldı. Konuk ekip Hatayspor ise 14 puanla 2. sıraya yerleşti. Osmanlıspor'da 45+3'de Hasan Kılıç ve 81'de Beykan Şimşek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve başkent ekibi maçı 9 kişi tamamladı. 

 

 

 
Osmanlıspor'da Hasan Kılıç kırmızı kart gördü
İşte Osmanlıspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Osmanlıspor - Hatayspor
Osmanlıspor’da milli sevinç
Maç özetleri yeniden TRT'de
Eric Ayuk: Hedefimiz Süper Lig
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿