﻿
Mehmet Yiğiner: Destek gelmese aday olmayacağım!
﻿
Site İçi Arama
﻿

MEHMET YİĞİNER: DESTEK GELMESE ADAY OLMAYACAĞIM!

Mehmet Yiğiner: Destek gelmese aday olmayacağım!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Başkan Mehmet Yiğiner, bugün gerekçelerini açıkladı.

1780 Okunma

Dün Ankaragücü'nde beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve bir ay içinde kulübün kongreye gideceği açıklanmıştı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamın sona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için yeni bir yapılanma ve daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturulması amacıyla bir ay içerisinde gerçekleştirilmek üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştır. Seçimli genel kurulun yeri ve tarihi ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır." ifadeleri yer almıştı. 

Bugün oynanan Sivasspor maçı sonrası A Spor'a açıklama yapan Mehmet Yiğiner, gücünün olmasına rağmen parasının olmadığını ve engelledindiğini söyledi.

Telefonla konuştuğumuz Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner, kongreye kadar destek gelmezse aday olmayacağını söyledi.

Yıllardır verdikleri emeğin ziyan olmasını istemediğini söyleyen Yiğiner "Yapılandırmada beklediğimiz sonucu alamadık. Başvuran kulüplerden bir tek bizim borçlarımız yapılandırılmadı. Kulübe ismini veren Makine Kimya Endüstrisi bile destek olmuyor. 50 yıldır bize tahsis olan Tandoğan tesisleri ile ilgili protokol bile aylardır imzalanmıyor. Altyapımızı tesislerimizde çalıştıramıyoruz. Takımı destekleseler, bir kaç takviye yapabilsek bugün Avrupa Kupalarına gitmeye aday olabilirdik. Her yerden engellendik. Gücümüz var ancak engellemelerden yorulduk. Fedakarlık yapmak zorundayız. Egolarımızı kenara bırakarak kulübü kongreye götürüyoruz. Yapacağımız kongreye kadar transfer yasağını açabileceğimiz destek gelmezse, ekonomik durumu düzeltemezsek, aday olacak ve kulübü ekonomik olarak rahatlatacak, "Sahtekar" olmayan birini destekleyeceğim ve aday olmayacağım." dedi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER 
Rıza Çamlıbay'dan maç sonrası açıklama
Hayrettin Aksoy'dan maç sonrası açıklama
2
Yiğiner’den maç sonu açıklamaları
1
Aksoy: Oyuna daha hakimdik
3
DEMİR GRUP SİVASSPOR 3-1 MKE ANKARAGÜCÜ
Diyadin'e yapılan haksızlık belgelendi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿