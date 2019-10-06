Mehmet Yiğiner: Destek gelmese aday olmayacağım!

Dün Ankaragücü'nde beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve bir ay içinde kulübün kongreye gideceği açıklanmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamın sona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için yeni bir yapılanma ve daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturulması amacıyla bir ay içerisinde gerçekleştirilmek üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştır. Seçimli genel kurulun yeri ve tarihi ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır." ifadeleri yer almıştı.

Bugün oynanan Sivasspor maçı sonrası A Spor'a açıklama yapan Mehmet Yiğiner, gücünün olmasına rağmen parasının olmadığını ve engelledindiğini söyledi.

Telefonla konuştuğumuz Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner, kongreye kadar destek gelmezse aday olmayacağını söyledi.

Yıllardır verdikleri emeğin ziyan olmasını istemediğini söyleyen Yiğiner "Yapılandırmada beklediğimiz sonucu alamadık. Başvuran kulüplerden bir tek bizim borçlarımız yapılandırılmadı. Kulübe ismini veren Makine Kimya Endüstrisi bile destek olmuyor. 50 yıldır bize tahsis olan Tandoğan tesisleri ile ilgili protokol bile aylardır imzalanmıyor. Altyapımızı tesislerimizde çalıştıramıyoruz. Takımı destekleseler, bir kaç takviye yapabilsek bugün Avrupa Kupalarına gitmeye aday olabilirdik. Her yerden engellendik. Gücümüz var ancak engellemelerden yorulduk. Fedakarlık yapmak zorundayız. Egolarımızı kenara bırakarak kulübü kongreye götürüyoruz. Yapacağımız kongreye kadar transfer yasağını açabileceğimiz destek gelmezse, ekonomik durumu düzeltemezsek, aday olacak ve kulübü ekonomik olarak rahatlatacak, "Sahtekar" olmayan birini destekleyeceğim ve aday olmayacağım." dedi.