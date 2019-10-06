İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. Haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak müsabakayı HÜSEYİN GÖÇEK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Çaykur Didi
Çaykur Rizespor: Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Fernando Henrıque Boldrın, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Tıemoko Ismael Dıomande, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HÜSEYİN GÖÇEK, ALPASLAN DEDEŞ, ERDEM BAYIK, KADİR SAĞLAM
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