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İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. Haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak müsabakayı HÜSEYİN GÖÇEK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Çaykur Didi

Çaykur Rizespor: Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Fernando Henrıque Boldrın, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Tıemoko Ismael Dıomande, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk

Teknik Direktör:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak

Teknik Direktör:

Hakem: HÜSEYİN GÖÇEK, ALPASLAN DEDEŞ, ERDEM BAYIK, KADİR SAĞLAM

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