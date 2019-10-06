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Gazişehir Gaziantep FK - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - M.BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gazişehir Gaziantep FK - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem KORAY GENÇERLER yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Kalyon Stadyumu

Gazişehir Gaziantep FK: El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Muhammet Demir, Yussıf Raman Chıbsah, Oğuz Ceylan, Gıourı Lontıgkın, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Martın Skrtel, Okechukwu Godson Azubuıke, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör:

Hakem: KORAY GENÇERLER, YUSUF BOZDOĞAN, MURAT ERGİN GÖZÜTOK, ERKAN ENGİN

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