Adana Demirspor - Menemenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Adana Demirspor - Menemenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 7. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı ONUR ÖZÜTOPRAK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Erdal Öztürk, Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör:
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Menemenspor: Gentıan Selmanı, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Abdelaye Dıakıte
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ONUR ÖZÜTOPRAK, MEHMET YILDIRIM, MURAT ALTAN, ADNAN DENİZ KAYATEPE
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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