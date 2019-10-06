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Adana Demirspor - Menemenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ADANA DEMİRSPOR - MENEMENSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adana Demirspor - Menemenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 7. haftasında Adana Demirspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adana Demirspor - Menemenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Adana Demirspor - Menemenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 7. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı ONUR ÖZÜTOPRAK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Erdal Öztürk, Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör:

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Abdelaye Dıakıte

Teknik Direktör:

Hakem: ONUR ÖZÜTOPRAK, MEHMET YILDIRIM, MURAT ALTAN, ADNAN DENİZ KAYATEPE

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