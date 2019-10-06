﻿
OGM Ormanspor 75 - 91 Darüşşafaka
﻿
Site İçi Arama
﻿

OGM ORMANSPOR 75 - 91 DARÜŞŞAFAKA

OGM Ormanspor 75 - 91 Darüşşafaka

Basketbol Gençler Lig'inde Başkent temsilcisi OGM Ormanspor, kendi evinde mağlup oldu.

150 Okunma

 Basketbol Gençler Lig'i ilk hafta mücadelesinde OGM Ormanspor, evinde ağırladığı Darüşşafaka'ya 75 - 91 teslim oldu.

ETİKETLER
OGM Ormanspor 81- 86 Teksüt Bandırma
Rıza Çamlıbay'dan maç sonrası açıklama
Hayrettin Aksoy'dan maç sonrası açıklama
2
Yiğiner’den maç sonu açıklamaları
Osmanlıspor 0-1 Hatayspor
Mehmet Yiğiner: Destek gelmese aday olmayacağım!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿