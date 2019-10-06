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Afyon Belediyespor 78 - 82 Türk Telekom
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AFYON BELEDİYESPOR 78 - 82 TÜRK TELEKOM

Afyon Belediyespor 78 - 82 Türk Telekom

Tahincoğlu Basketbol Lig'inin 2'inci haftasında Afyon Belediyespor'un misafiri olan Türk Telekom, 78 - 82 skorla maçın galibi oldu.

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 Tahincioğlu Basketbol Lig'inin erkekler karşılaşmasının ikinci haftasında Afyon Belediyespor'un misafiri olan Türk Telekom maçın galibi oldu. İlk yarıda 35 -48 gösteren skor, maç sonunda 78 - 82 oldu. Türk Telekom, geçen hafta kendi sahasında yaşadığı galibiyet sevincini, bu hafta da misafir olduğu sahada da yaşadı.

Yenilenen yönetimi ve güçlü transferleriyle lige hızlı başlayan Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi’nin ikinci hafta maçında Afyon Belediye Spor ile karşılaştı. Maça RJ Hunter, Metin Türen, TJ Campbell, Nicholas Johnson ve Moustapha Fall beşiyle çıkan Türk Telekom ilk dakikalardan itibaren rakibi baskı altına aldı.

 

Afyon Belediyesi iyi başladığı ikinci çeyreğe rağmen Türk Telekom Campbell'ın üçlükleri ile arayı açmayı başardı. Pota altında Moustapha Fall’ın asistleri ve sayılarıyla hücum fırsatlarını iyi değerlendiren Türk Telekom, üçlük basketlerle ilk yarıyı 48-35 önde kapadı.

 

İkinci yarıda da Türk Telekom etkili oyununu sürdürdü. Oyunun başındaki agresif savunma anlayışını ikinci çeyrekte de devam ettiren Türk Telekom, evsahibi ekibin birçok atağını engelledi. Maçın büyük bir bölümüne hâkim olan Türk Telekom müsabakadan 82-78 galip ayrıldı.

Maçın Türk Telekom tarafında en skorer ismi 16 sayı ile Moustapha Fall olurken Nick Johnson ve RJ Hunter 14'er sayılık katkı sağladı.

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