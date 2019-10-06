Osmanlıspor'da Hasan Kılıç kırmızı kart gördü

Osmanlıspor, Hatayspor önünde ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Maçın ilk yarı düdüğü çaldıktan sonra topa vuran Hasan Kılıç, hakem tarafından ikinci sarı karttan oyun dışına atıldı. Osmanlıspor, ikinci yarıya 10 kişi başlayacak. İlk yarıda konuk ekip Hatayspor, 45+1'de Gökhan Karadeniz'in golüyle ilk yarıyı 0-1 önde kapattı.
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