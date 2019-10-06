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Osmanlıspor'da Hasan Kılıç kırmızı kart gördü
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OSMANLISPOR'DA HASAN KILIÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Osmanlıspor'da Hasan Kılıç kırmızı kart gördü

İlk yarı sonucu: Osmanlıspor 0-1 Hatayspor... Osmanlıspor'da 45+3'de Hasan Kılıç, düdükten sonra topa vurduğu için kırmızı kartla oyun dışına atıldı...

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Osmanlıspor, Hatayspor önünde ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Maçın ilk yarı düdüğü çaldıktan sonra topa vuran Hasan Kılıç, hakem tarafından ikinci sarı karttan oyun dışına atıldı. Osmanlıspor, ikinci yarıya 10 kişi başlayacak. İlk yarıda konuk ekip Hatayspor, 45+1'de Gökhan Karadeniz'in golüyle ilk yarıyı 0-1 önde kapattı. 
Osmanlıspor 0-1 Hatayspor
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