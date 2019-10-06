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Aksoy: Oyuna daha hakimdik
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AKSOY: OYUNA DAHA HAKİMDİK

Aksoy: Oyuna daha hakimdik

MKE Ankaragücü, Sivas deplasmanından yine eli boş döndü. Maç sonu Metin Diyadin'in cezası nedeniyle Yardımcı Antrenör Hayrettin Aksoy, açıklamalarda bulundu.

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Demir Grup Sivasspor 3-1 MKE Ankaragücü 

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Sivasspor mağlubiyetinin ardından oyuncularını kutlayarak, haftaya oynayacakları Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanacaklarını söyledi. Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor sahasında MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, basın toplantısında konuştu.

Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanacağız 

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, “Oyuna iyi başladığımızı söyleyemem, maçın başında biraz adapte olmakta zorlandık. Belki iklimden dolayı, belki deplasman psikolojisi. İlk yarıda zorlanırken gol bulmamız bizim için çok önemliydi. 1-0 öne geçtik. Nihayetinde 1-0 öne geçince deplasmanda koruma içgüdüsü, biraz geri çekildik, biraz hatalar yaptık. 1-1 devreye girdikten sonra ikinci yarının hemen başında yediğimiz gol, bizi biraz demorolize etti. Ondan sonra risk aldık. Risk aldıktan sonra, 65’ten sonra son 5 dakikaya kadar Sivasspor’u kendi alanlarına kapattık diyebilirim. Oyuna daha hakimdik. Daha iyi pozisyonlar bulduk. Bu ara goller yapabilseydik belki galip gelebilirdik. Normal olarak son 5 dakika çok risk alırsanız 3. gol hatta daha farklı olabilir maçlar. Biz nihayetinde futbolcularımızın çok iyi mücadele ettiğinden dolayı hepsini kutluyorum. Bu mağlubiyet olabilir. Önümüzdeki Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanıp iyi bir netice almak istiyoruz” ifadesini kullandı.

 
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Serdar06
6 Ekim 201917:23
Hikaye anlatıyorsun.Ank.gücünün verilmeyen penaltısını niye söylemiyon.Rıza neden çamur adam 80 defa çizgisini ihlal etti.Tribüne gönderilmedi.Bunları niye söylemiyon.Sahanın en iyilerinden Hasan ı neden hemen çıkardın.Aydın bi iş mi yapıo. Senin Ank.gücünde ne için var.Ank.gücü ruhu taşmıyorsun. Yok mu bu takımda Eski ank.güçlü futbolcu antrönürlük yapacak.Herşey sakat.Puan alabileceğimiz maçı hakemin dpğraması ve kulusiçin ciddiyetizliği edeniyle kaybettik.2 golde de rakibe şut çektirdi.Müdahale edemedi.Etmedi. Yalçın stoper oynadın bi de onu görelim.Kulusiç artık dinlensin.Pinto da oynamıyor.Mehmet sakı oynatmıyon artık.Orta yapmayı bilmiyor.Topları efektif kullanmıyor.Berkeyi Hasan ı oynatın kaybedersek öyle kaybedelim. Birileri de bu piyon hakemlere haddini bildirsin artık.
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