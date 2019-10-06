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Türk Telekom İlk yarıyı Önde kapattı
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TÜRK TELEKOM İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Türk Telekom İlk yarıyı Önde kapattı

Başkent temsilcisi Türk Telekom, Basketbol Erkekler Ligi 2. hafta mücadelesinde Afyon Belediyespor'a konuk oldu.

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Türk Telekom, Prof.Dr. Veysel Eroğlu spor salonunda konuk olduğu Afyon Belediyespor önünde ilk yarıyı 35-48 önde kapattı. 

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