DEMİR GRUP SİVASSPOR 3-1 MKE ANKARAGÜCÜ

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu 7. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'nü Yatabare ve Mert Hakan Yandaş'ın iki golüyle 3-1 mağlup ederek milli araya üç puanla girdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maçın 15. dakikasında başkent temsilcisi öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında Appindangoye topu kalecisi Samassa'ya aktarmak istedi. İki oyuncu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle top kaleci Samassa'yı geçerek ceza alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Orgill, topu boş filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibinin bu gole cevabı gecikmedi. 26. dakikada ceza alanındaki Traore'nin uzak köşeye ortasında Hakan Arslan kafayla meşin yuvarlağı içeriye doldurdu. Pozisyonu takip eden Mert Hakan Yandaş'ın bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skorunu belirledi.

Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından attığı müthiş gol ev sahibini 2-1 öne geçirdi. Demir Grup Sivasspor, 90+2'de Mustapha Yataberi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Uzatma bölümünün kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşmayı 3-1 kazanan ev sahibi ekip, üç puanı üç golle alarak milli araya moralli girdi.

Öte yandan MKE Ankaragücü teknik direktörü Metin Diyadin, 5 maçlık cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bu sonuçla puanını 12'ye çıkartan Demir Grup Sivasspor, averajla ikinci sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 8 puanda kaldı.