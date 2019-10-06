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Altındağ Belediyespor zirveye yürüyor
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ALTINDAĞ BELEDİYESPOR ZİRVEYE YÜRÜYOR

Altındağ Belediyespor zirveye yürüyor

Başkentin 3.Lig 3.Gruptaki temsilcilerinden Altındağ Belediyespor, zirveye yürümeye devam ediyor.

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 Altındağ Belediyespor, 3. Ligde oynadığı 6.Hafta maçında Yozgatspor ile karşılaştı. Çubuk İlçe Stadı'ndaki maçı Altındağ ekibi 2-1 kazandı.

 Goller 5 ve 30.dakikadad Uğur Uğur'dan geldi. 

 Altındağ Belediyespor bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti ve puan cetvelinde 5.sıraya yerleşti. Altındağ ekibi önümüzdeki hafta Çubuk İlçe Stadı'nda Bayrampaşa ile karşılaşcak. 

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