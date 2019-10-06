Diyadin'e yapılan haksızlık belgelendi

Diyadin'in hakeme hakaret edilmeden sahadan atıldığı raporlarda ortaya çıktı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, yazdığı raporda şu ifadeleri kullandı:

"Ev sahibi takım hocası Metin Diyadin vermiş olduğum karar sonrası "hocam" diye bağırarak 7-8 metre koşmuş ve oyun alanının içine kadar girmiştir.

İlgili kişinin hocam diye bağırmasından sonra gördüğüm kadarı ile bize doğru itiraz etmek için koşarken el ve kollarını yukarıdan aşağıya bir kaç kez aşağıdan yukarı bir kez sallamak sureti ile itirazlarını beden diliyle yoğun bir şekilde göstermiştir. Mesafeden dolayı herhangi bir söylemini duymadığım gibi 4.hakemimden aldığım bilgiye göre herhangi bir hakaret olmmıştır

Diyadin oyundan atıldıktan sonra soyunma odasına tuvalet ihtiyacını karşılaşamak için gittiği için 1+4 toplam 5 maç ceza almıştı.