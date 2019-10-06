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İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Beşiktaş - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Beşiktaş - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. Haftasında Vodafone Park Stadyumunda oynanacak müsabakayı ARDA KARDEŞLER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Park

Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Vıctor Ruız Torre, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, Burak Yılmaz, Georges Kevın Nkoudou Mbıda, Adem Ljajıc, Domagoj Vıda, Dorukhan Toköz, Jeremaın Marcıano Lens, Caner Erkin

Teknik Direktör:

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Anastasıos Bakasetas, Wanderson De Souza Carneıro, Wanderson De Souza Carneıro, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Georgıos Tzavellas, Yacıne Bammou

Teknik Direktör:

Hakem: ARDA KARDEŞLER, ALİ SAYGIN ÖGEL, SAMET ÇİÇEK, ERKAN ÖZDAMAR

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