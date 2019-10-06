İşte Osmanlıspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Osmanlıspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 7. Haftasında Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ÇETİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı Stadı
Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Jovan Blagojevıc, Halil İbrahim Esen, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Idır Qualı, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALPER ÇETİN, KEMAL MAVİ, CEM ÖZBAY, VOLKAN OKUR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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