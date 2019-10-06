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İşte Osmanlıspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANLISPOR - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmanlıspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 7. haftasında Osmanlıspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmanlıspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Osmanlıspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 7. Haftasında Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ÇETİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı Stadı

Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Jovan Blagojevıc, Halil İbrahim Esen, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan

Teknik Direktör:

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Idır Qualı, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ÇETİN, KEMAL MAVİ, CEM ÖZBAY, VOLKAN OKUR

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