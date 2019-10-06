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BB Erzurumspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...
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BB ERZURUMSPOR - ALTINORDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

BB Erzurumspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 7. haftasında BB Erzurumspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BB Erzurumspor - Altınordu maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 7. haftasında BB Erzurumspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem RAMAZAN KELEŞ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

BB Erzurumspor: Hasan Hatipoğlu, H.Batuhan Artarslan, Mehmet Murat Uçar, Mıckael Franck Pote, İbrahim Sehıc, Emrah Başsan, Jugurtha Hamroun, Yusuf Emre Gültekin, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Osman Çelik

Teknik Direktör:

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici, Ersel Aslıyüksek, Sinan Osmanoğlu, Fatih Aktay

Teknik Direktör:

Hakem: RAMAZAN KELEŞ, MURAT ŞENER, BURAK CANSIZ, BURAK PAKKAN

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