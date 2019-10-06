﻿
Kadınlar, Yenimahalle'ye galibiyet getirdi
﻿
Site İçi Arama
﻿

KADINLAR, YENİMAHALLE'YE GALİBİYET GETİRDİ

Kadınlar, Yenimahalle'ye galibiyet getirdi

Yenimahalle Belediyesi SK Hentbol Kadınlar Süper Liginin ilk maçını galibiyetle kapattı.

101 Okunma

 Yenimahalle Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada, Yenimahalle Belediyesi SK ve Görele Belediyesi SK karşı karşıya geldi.

 Kıran kırana mücadelenin yaşandığı hentbol karşılaşmasında,Yenimahalle’nin altın kanatları sahadan 30-28 galip ayrıldı. Seyirci avantajını da elinde bulunduran Yenimahalle;  Nurceren(6 gol), Edanur (5), Ceylan (5), Hanna (5), Gülsüm (4) ve Bilgenur (3)Fatma (1), Esra (1) gol ile zorlu karşılaşmaların yaşanacağı Süper Lig’e moralli başladı.

 Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmaya Fatma, Ceylan, Hanna, Edanur, Gülsüm, Ceren ve kaleci Fatma yedisiyle başlayan Yenimahalle, iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçın ilk yarısını 14-12 önde kapattı.

 Görele Belediyesi SK’dan Buket ve Beyza’nın etkili oyununa rağmen, mücadeleyi elden bırakmayan altın kanatlar, etkili savunma ve hızlı hücum oyunuyla karşılaşmadan galip ayrıldı. İki takımın da büyük mücadele sergilediği karşılaşmada rakibine boyun eğmeyen Yenimahalle’nin altın kanatları, 2 puanı hanesine yazdırarak, 12 Ekim tarihinde karşılaşacağı Kastamonu Belediye GSK maçı öncesi moral depoladı.

ETİKETLER
DEMİR GRUP SİVASSPOR 3-1 MKE ANKARAGÜCÜ
Altındağ Belediyespor zirveye yürüyor
Diyadin'e yapılan haksızlık belgelendi
İşte Osmanlıspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
İşte Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
Kaplan ve Terim'den maç sonu açıklamalar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿