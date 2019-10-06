Kadınlar, Yenimahalle'ye galibiyet getirdi

Yenimahalle Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada, Yenimahalle Belediyesi SK ve Görele Belediyesi SK karşı karşıya geldi.

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı hentbol karşılaşmasında,Yenimahalle’nin altın kanatları sahadan 30-28 galip ayrıldı. Seyirci avantajını da elinde bulunduran Yenimahalle; Nurceren(6 gol), Edanur (5), Ceylan (5), Hanna (5), Gülsüm (4) ve Bilgenur (3)Fatma (1), Esra (1) gol ile zorlu karşılaşmaların yaşanacağı Süper Lig’e moralli başladı.

Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmaya Fatma, Ceylan, Hanna, Edanur, Gülsüm, Ceren ve kaleci Fatma yedisiyle başlayan Yenimahalle, iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçın ilk yarısını 14-12 önde kapattı.

Görele Belediyesi SK’dan Buket ve Beyza’nın etkili oyununa rağmen, mücadeleyi elden bırakmayan altın kanatlar, etkili savunma ve hızlı hücum oyunuyla karşılaşmadan galip ayrıldı. İki takımın da büyük mücadele sergilediği karşılaşmada rakibine boyun eğmeyen Yenimahalle’nin altın kanatları, 2 puanı hanesine yazdırarak, 12 Ekim tarihinde karşılaşacağı Kastamonu Belediye GSK maçı öncesi moral depoladı.