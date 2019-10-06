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İşte Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
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İŞTE DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Uğur Çiftçi, Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Fernando Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Rıcardo Wıllıam Faty, Wilfried Moke, İlhan Parlak, Dever Orgıll, Hasan Kaya

Teknik Direktör:

Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, ÖZGÜR ERTEM, BİLAL GÖLEN, SERKAN ÖNSAL

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