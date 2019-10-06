İşte Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Uğur Çiftçi, Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Fernando Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Rıcardo Wıllıam Faty, Wilfried Moke, İlhan Parlak, Dever Orgıll, Hasan Kaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, ÖZGÜR ERTEM, BİLAL GÖLEN, SERKAN ÖNSAL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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