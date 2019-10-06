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Ümraniyespor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
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ÜMRANİYESPOR - ADANASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ümraniyespor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 7. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ümraniyespor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 7. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem BURAK ŞEKER yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Ümraniyespor: Rıad Nourı, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Burak Öğür, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Teknik Direktör:

Adanaspor: Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Abdulkadir Özdemir, Gıorgı Arabıdze, Utku Şen, Goran Karacıc, Moussa Bagayoko, Furkan Özçal, Renan Souza Dınız, Okan Adil Kurt, Özkan Taştemur

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK ŞEKER, KEMAL ELMAS, HAKAN KARABALCIK, ERDOĞAN ÖZKAYA

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