Kaplan ve Terim'den maç sonu açıklamalar

Gençlerbirliği galibiyeti kaçırdı

Gençlerbirliği, Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak puanını 3'e yükseltti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maç sonu basın toplantısında oyuncularını tebrik etti.

Gol vuruşunu yapamıyoruz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. O kadar gol vuruşu çalışıyoruz ki, final paslarını yapamıyoruz. Gol vuruşlarını yapabilsek başka noktalarda olacağız. Başkanımız Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum, arkamızda durduğu için. Öl dese ölürüm. Rahmetullah'a ilk kez şans verdik. Genel bir şanssızlığımız var. Berat, Rahmetullah genç ve değerli oyuncular. Problem yok, iyi bir arkadaşlık ortamı var. Sabırlı olmak gerekiyor. Galatasaray'a karşı oynayan Paris Saint Germain'den daha çok pozisyona girdik, biz iyi takımız, daha iyi yerlere geleceğiz." dedi.

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Eryaman'dan galibiyet ile dönemeyen ve puanını 10'a çıkartan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, basın toplantısında oyuncularına gözdağı verdi.

Yakında değişecekleri görürsünüz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, golsüz beraberlik sonrası yaptığı açıklamada; "Milli takım arası bize yaramıyor. Burada değişecekleri yakında görürsünüz. Benim oyuncularıma beraberlik yakışmıyor. Ocak ayına kadar Galatasaray taraftarı sabır gösterecek. Ciddiyetsizlik var. Futbolcular, salı gün ki maçı bahane ediyor. Yorgunsan söyleyip oynamayacaksın. Pratiğe dökmek lazım. Konsantrasyon ve mücadele yok. Ümit ederim bu son olur. Sadece istemekle olmuyor. Bazı futbolcularımın istediğini de zannetmiyorum. Gençlerbirliği iyi mücadele etti, maalesef rotasyon düşünmedim iyi bir karar değilmiş" açıklaması yaptı.