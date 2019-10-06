Gençlerbirliği futbolcularından özel açıklamalar

Süper Lig'in 7'inci haftasında Galatasaray'ı Eryaman Stadı'nda ağırlayan Gençlerbirliği futbolcuları, 0 - 0 berabere sonuçlanan karşılaşmanın sonunda Klasspor'a özel açıklamalarda bulundu.
Mustafa Hoca büyük şans diyen Rahmetullah Berişbek, Kaplan'ın onlarla ilgilendiğini ve antrenmanlar sonrasında da onları çalıştırdığını söyledi. Berişbek, " Elimden geleni yaptığımı ve iyi oynadığımı düşünüyorum. Eminim Gençlerbirliği, daha iyi yerlere gelecek. Haftalardır süren bir talihsizlik vardı. İnşallah bundan sonra şans yanımızda olur." dedi. Hafta içi çalıştıklarını ve analiz yaptıklarını söyleyen Berişbek, kadronun iyi olduğundan bahsetti.
Yıldız oyuncu Stéphane Sességnon, " Bu maçta puan almış olmak bizi mutlu etti. Böyle bir rakibe karşı kazanmak için elimizden geleni yaptık. Başladığımızdan beri kırmızı kart ve penaltı gibi bazı talihsizlikler oldu. Ben şansımızın döneceğine inanıyorum. İlk galibiyetten sonra birçok şey değişecektir. Dha her şeyin çok başı." dedi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.