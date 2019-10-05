Hacettepespor'dan Klasspor'a özel açıklamalar

TFF 2. Lig'in 6'ıncı haftasında Sancaktepe FK A.Ş. ile yapılan karşılaşmadan 1 - 0 galip olarak ayrılan Hacettepespor'un kulüp başkanı Nedim Yıldırım, Spor Başkan Vekili Mehmet Emin Gür, Teknik Direktör Avni Okumuş ve futbolcu Serdarcan Eralp, maç sonrası Klasspor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundular.

Hacettepe Spor Kulüp Başkanı Nedim Yıldırım, şunları söyledi : Çok genç bir takımımız var. Biraz acemice şeyler yapıyoruz bazen. Biz proje takımıyız , amacımız Gençlerbirliği'ne oyuncu yetiştirmek ve dışarıya futbolcu göndermek. Biz iyi bir ekibiz, tek eksiğimiz tecrübe. Onu da ilerleyen süreçte halledeceğiz. Bugün ilk galibiyetimizi yaşadık. Mutluluğumu anlatamam. Biz iyi yoldayz." Yıldırım, Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav'a teşekkürlerini iletti.

Hacettep Spor Başkan Vekili Mehmet Emin Gür, "İnşallah bugün bir milat olur. Hem Hacettepe, hem de üst takımımız Gençlerbirliği galibiyeti tadar. Hacettepe'ye yeni bir kan gerekiyordu. Hoca değiştirerek bunu sağladık. Hakettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi ve Murat Cavcav'a teşekkürlerini iletti.

Hacettepe Teknik Direktör Avni Okumuş, " Hacettepe, Gençlerbirliği'nin geleceği. Çocuklarımızın motivasyonu düşüktü. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Serdarcan Eralp, " Hoca değişikliği iyi oldu. Galibiyetten mutluyuz. Takımıma güveniyorum. Takımımızın tek eksiği birazcık tecrübesizlik. Zamanla çok iyi bir takım olacağız." dedi